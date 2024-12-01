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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 15 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على الأقل في غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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قال مسعفون إن ضربات عسكرية إسرائيلية قتلت 15 فلسطينيا على الأقل في غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية القصف عبر القطاع ودمرت منازل على أطرافه الشمالية.

وفي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، تسببت غارة جوية إسرائيلية في استشهاد ستة أشخاص في منزل، كما تسببت غارة أخرى في استشهاد ثلاثة أشخاص في منزل بمدينة غزة، بحسب ما قاله مسعفون لرويترز.

وقال مسعفون إن طفلين استشهدا عندما أصاب صاروخ مخيما في خان يونس، فيما استشهد أربعة أشخاص آخرين في غارة جوية في رفح قرب الحدود مع مصر.

وقال سكان إن الجيش فجر مجموعات من المنازل في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، حيث تعمل القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر هذا العام.

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