بالصور.. رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يوجه اتحاد الطلاب بالمشاركة في "بداية"

التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، مع مجلس اتحاد الطلاب المنتخب الجديد في أول اجتماع معهم، بعد إعلان التشكيل برئاسة الطالب محمد حسام وأعضاء المجلس، لمناقشة خطة العمل للعام الجامعي 2024-2025، والاستماع للآراء والمقترحات، بحضور عبدالرحيم محمود، أخصائي رعاية الطلاب المركزية.

واستهل الدكتور زين الدين، الاجتماع بتهنئة المجلس الجديد على فوزه بثقة زملائه الطلاب عبر انتخابات أجريت في جو يسوده الشفافية والوضوح، متمنياً لهم كل التوفيق في مهامهم الجديدة، كما وجه الشكر الجزيل للمجلس السابق برئاسة الطالبة مروة نصر، مثمناً جهودهم الكبيرة في خدمة الجامعة والطلاب على حد سواء، مؤكدًا ثقته فيهم بأنهم سيكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

وأشاد رئيس الجامعة، بالاستعدادات التي اتخذتها الجامعة، والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية وتوفير المناخ المناسب لإجراء أعمال التصويت بحيادية ونزاهة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الانشطة وبما يخدم أهداف الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، وتهدف أيضا إلى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مطالبا الاتحاد بتمثيل الطلاب افضل تمثيل، ورفع كافة طلباتهم وآرائهم ومقترحاتهم وشكاويهم، إلى الإدارة دون خوف أو تردد، مؤكدا أن الانتخابات الطلابية؛ هى تجربة وتدريب للطلاب، ستفيدهم لاحقا في حسن اختيار من يمثلهم في الانتخابات المختلفة بعد التخرج.

وخلال لقائه مع المجلس الجديد، أكد الدكتور زين الدين على أهمية دور اتحاد الطلاب في تمثيل زملائهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم، وأهمية أن يكون اتحاد الطلاب حلقة وصل فعالة بين الطلاب والإدارة الجامعية، وأن ينقل آراء ومقترحات الطلاب بكل شفافية، ودعا المجلس إلى أن يكون قدوة لزملائه في الانضباط والالتزام بالقيم والأخلاق، مشيراً إلى أن أعضاء الاتحاد، هم قادة المستقبل ولا بد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف لظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب وطالبات الجامعة، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تهتم ببناء وصقل الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال خطة الأنشطة الطلابية، وتحقيق التواصل الفعال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وحث رئيس الجامعة، أعضاء المجلس على وضع خطة عمل واضحة المعالم تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، كما وجه بتأسيس الأسر الطلابية، مع التركيز بشكل خاص على أسرة طلاب من أجل مصر، والمشاركة الفاعلة في مبادرة "بداية"، مؤكداً على أهمية هذه المبادرات في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزيز روح الانتماء للوطن.

وطالب رئيس الجامعة، أعضاء الاتحاد، بوضع خطة لأنشطة العام لعرضها ومناقشتها سريعاً على أن تكون غير تقليدية للبدء في تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى تفعيل التواصل المستمر مع طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن الجامعة ستقدم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب ورفع مقترحاتهم وآرائهم وشكاويهم إلى إدارة الجامعة، والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية وتفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعة.

من جانبه، استعرض مجلس الطلاب الجديد خطته المقترحة في اللجان كافة للعام الجامعي الجديد 2024-2025، والتي تضمنت مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي من شأنها أن تساهم في إثراء الحياة الجامعية وتطوير مهارات الطلاب، مؤكدين أن المجلس سيعمل على تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب، من خلال دعم ومساندة إدارة الجامعة.

واعرب أعضاء اتحاد طلاب الجامعة عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس الجامعة لدعمه للطلاب ومجلس الاتحاد وتسهيل مهامه لخدمة الطلاب، مؤكدين أن مجلس الاتحاد سيكون على قدر المسؤولية، معبرا عن آمال وتطلعات طلاب الجامعة، كما سيكون له دور مشرف في المشاركات المجتمعية الخارجية.

وفي ختام اللقاء عقد رئيس الجامعة لقاء حواريا مفتوحا مع أعضاء مجلس الاتحاد، للرد على كافة استفساراتهم حول عدد من الموضوعات.

انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

وكانت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، قد شهدت إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، وسط إقبال كبير من الطلاب على مقر اللجان الانتخابية للإدلاء باصواتهم واختيار أعضاء منظومة اتحاد الطلاب بالجامعة، حيث يجري التنافس بين الطلاب والطالبات لتمثيل 28 مقعداَ ب7 لجان بكليتي تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية وتكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.

وأجرى الدكتور عادل زين الدين، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية، واطمئن على عملية سحب استمارات الترشح والادلاء بالأصوات في الصناديق الانتخابية، وسلاسة الاجراءات والقواعد المتبعة.

إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية

وأعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025، بتنصيب الطالب محمد حسام الدين، رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، والطالب أحمد محمد عبده، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي: الطالب تقادم علي لطفي، رئيس اتحاد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والطالب خالد رضا نائبا، والطالبة سارة طارق، رئيس اتحاد طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية والطالب محمد عبدالسلام نائبا.

وجاءت نتيجة الأسر كالتالي: لجنة الأسر، هشام حمدان أمينًا، أمنية محمد، أمينًا مساعدًا، واللجنة الفنية، الزهراء أحمد علي، أمينًا، أحمد علي، أمينًا مساعدًا، واللجنة الرياضية، محمود حجازي، أمينًا، ومحمد عبدالباري، أميناً مساعدًا.

فيما جاءت نتيجة اللجنة الثقافية، أسامة أبو العباس، أمينًا، مريم محمد محمود، أميناً مساعدًا، ولجنة الجوالة، نور نصر نوبي، أمينًا، أحمد جابر عبدالفتاح، أمينًا مساعدًا، واللجنة الاجتماعية، عبدالحميد ابو الحجاج، أمينًا، شهد إيهاب، أميناً مساعدًا، واللجنة العلمية، ندا ابراهيم محمد، أمينًا، ريم محمد حسن، أمينًا مساعدًا.

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