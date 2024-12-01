اليوم .. علاقة الصحة بالسينما في القاهرة للسينما الفرنكوفونية

تقام اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث، للدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية" برئاسة الناقد والكاتب دكتور ياسر المحب، جلسة نقاشية بعنوان "الصحة والدراما السينمائية.. أفاق من التكامل والتنمية في الجمهورية الجديدة" ، يحاضر فيها عدد من نجوم الفن.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الانسان المصري، من أجل رفع التوعية الصحية والعلاجية وتوفير حياة صحية أمنه ومستقرة لجموع المواطنين، وتقام الجلسه بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وكانت قد أقيمت مساء أمس جلسة نقاشية عن الذكاء الاصطناعي تحت عنوان"الذكاء الاصطناعي ومستقبل السينما فى مصر والعالم الفرنكوفونى"، والتي أدارها المخرج احمد عبد العليم، بحضور عدد من المهتمين بالسينما الفرنكوفونية .

واهتم المهرجان بشكل كبير بمستقبل العالم فى ظل الذكاء الاصطناعى وخطورة استخدامه، وتحت شعار" اهلا بكم فى المستقبل " قدم المهرجان نموذج " مستر فرنكوفونى" حيث اهتم الحضور بالتقاط الصور التذكارية معه، ليؤكد على تأثير هذه التقنية الحديثه على الدراما والسينما.