مبابي يقود ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره خيتافي، وذلك بعد قليل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالي:

ححراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا - روديجر - أسينسيو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - بيلينجهام - فالفيردي.

خط الهجوم: مبابي - رودريجو - وإبراهيم دياز.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعد ان خاض 13 مباراة، حققا الفوز في 9 وتعادل في 3 وخسر مباراة، وله مباراة مؤجلة.

بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة مقسمين مابين فوزين و7 تعادلات و5 هزائم على الترتيب.