جامعة أسيوط تُطلق قافلة طبية شاملة إلى مركز القوصية بأسيوط

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، قافلة طبية شاملة التخصصات إلى مركز القوصية بأسيوط؛ تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتورة هدى مخلوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة علي الاستمرار فى إطلاق القوافل الطبية الشاملة، وتسخير كافة إمكاناتها، وكوادرها البشرية المتميزة؛ لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات، والمساهمة في النهوض بالتنمية؛ الصحية والاجتماعية، والبيئية، وذلك انطلاقاً من دورها المجتمعى، والخدمى، فضلاً عن مشاركتها الفعّالة فى المبادرات الرئاسية.

تضمنت القافلة؛ تقديم خدمات علاجية وتوعوية، لأكثر من (580) حالة من أهالى مركز القوصية، فى تخصصات (أمراض باطنة - أمراض صدرية- مسالك بولية- جلدية وتناسلية - أطفال)، فضلاً عن توفير المستلزمات الطبية، والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن القافلة الطبية شارك فيها (5) أطباء في تخصصات (أمراض باطنة - أمراض صدرية- مسالك بولية- جلدية وتناسلية - أطفال)، و(4) طلاب من كلية الطب، و(6) طلاب من كلية الصيدلة، مشيرًا إلى أن القافلة تأتي بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك لتقديم الدعم التنموي المستدام للمجتمعات الريفية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز دور التعليم، والتدريب في بناء الإنسان، إلى جانب تشجيع التعاون المجتمعى، والعمل التطوعي بين طلاب الجامعة.

جاءت القافلة بتنظيم من: الدكتور عمرو محمد عبدالمجيد المشرف على مركز القوافل الطبية، والمهندس مينا إبراهيم حنا المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بأسيوط، وبحضور المهندس أسامة سحيم رئيس مدينة القوصية، والدكتور خالد على عبدالعال مدير عام الإدارة الصحية بالقوصية، والدكتور خلف على عماد مدير عام الدعوة والفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط سابقاً، والأستاذ محمود أبو الحسن، والأستاذ علاء محمد أحمد بإدارة مركز القوافل الطبية بكلية الطب، وبمشاركة أكثر من (40) متطوعاً من مؤسسة حياة كريمة.

