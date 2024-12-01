مانشستر يونايتد يتقدم على إيفرتون في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد، على نظيره إيفرتون، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أولد ترافولد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز هدفي الشوط الأول اللاعب ماركوس راشفورد فى الدقيقة الـ 34، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب جوشوا زيركزي في الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء.

ودخل فريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتيس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو ، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: اماد ديالو، جوشوا زيركزي، ماركوس راشفورد.



بينما دخل فريق إيفرتون اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أشلي يونج، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: عبدالله دوكوري، ادريسا غاي، يسبر ليندستروم.

خط الهجوم: دوايت ماكنيل، إليمان نداي، بيتو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.