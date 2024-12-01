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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة عددٍ من المواقع بحي الكوثر بمحافظة سوهاج

أعمال التطوير
أعمال التطوير
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 بدأت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المواقع والشوارع والحدائق العامة بالحي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال زيارته الأخيرة لحي الكوثر، فقد

وقد أوضحت فريدة سلام رئيس حي الكوثر، أنه جاري أعمال إنزال تربة الرصف بشارع "اللواء محمد حسن طنطاوي"، ومحيط ميدان المفارق، وذلك ضمن خطة الرصف للعام المالي الجاري، بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، مشيرة إلى أنه في إطار الاهتمام بالمساحات الخضراء، فقد تمت معاينة الحدائق العامة بحضور الدكتورة إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وقد تم التخطيط ووضع تصور شامل لتطوير هذه الحدائق، لتصبح متنفسًا حضاريًا للمواطنين وأسرهم.

وأشارت رئيس الحي إلى القيام بحملة نظافة مكبرة بالمرحلة الثالثة من إسكان الشباب ومنطقة أبراج الأوقاف، شملت رفع المخلفات والتراكمات، وتفريغ حاويات القمامة، ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البيئة المحيطة بالسكان، كما استهدفت حملة أخرى منطقة أنوال النسيج بقرية “النساجون”، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة مدخل المنطقة، ورفع المخلفات وتمهيد الطرق الداخلية.

وقد شملت أعمال التطوير أيضًا رفع كفاءة البوابة الرئيسية لحي الكوثر، بالإضافة إلى دهان الكباري بمدخل الحي، بما يساهم في رفع المستوى الحضاري للمنطقة، وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات السيد المحافظ لتطوير ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.

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اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حملة نظافة مكبرة حى الكوثر رفع المخلفات والتراكمات رفع المخلفات محافظة سوهاج محافظ سوهاج محمد حسن طنطاوي مديرية الطرق والنقل مديرية الطرق أعمال تطوير ورفع كفاءة