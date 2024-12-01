تأجيل محاكمة المتهم بذبح شاب وإصابة شقيقته في دار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح شاب وإصابة شقيقته بسبب فسخ خطبته فى منطقة دار السلام إلى جلسة 23 ديسمبر الجارى.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود وخالد عبدالرحمن سالم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية أن «حسين. م»، المتهم بقتل المجنى عليه «محمد رمضان زارع» عمدًا مع سبق الإصرار، بيت النية وعقد العزم على قتله لما بينه وبين شقيقة المجنى عليه من خلاف سابق، حتى سدد له طعنات قاتلة ذبحًا لتنهى حياته فى الحال، لذلك اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بالشروع فى قتل المجنى عليها «ولاء رمضان زارع» عمدًا مع سبق الإصرار لما بينهما من خلاف سابق لخطبته إياها عدة مرات باتت بالفسخ، فصار مبدأه ما لم يستطع تملكه لا يسمح لغيره أن يملكه، وذلك بالتخلص منه وإنهاء وجوده.