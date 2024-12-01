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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إزالة الأكشاك المخالفة والسيارات المتهالكة بمحيط مستشفى أم المصريين في الجيزة

حملات حي جنوب الجيزة
حملات حي جنوب الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات و التعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.


وشن حي جنوب حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالمنطقة المحيطة بمستشفى أم المصريين والشوارع المؤدية لها اسفرت عن إزالة عدد من الاكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهرا غير حضاري.


كما شملت الحملات رفع حالات اشغال والسيارات المتهالكة والمتروكة وإزالة بروزات متنوعة ما بين أوتاد حديدية متعدية علي الطريق العام واستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي واشغالات تعيق حركة المواطنين إلي جانب رفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية. 


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح باي تعدٍ علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

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