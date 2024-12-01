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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا يقود هجوم المارد الأحمر أمام البنك الأهلي

الاهلى
الاهلى
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أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يمتلك البنك الأهلي نقطة واحدة. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.
خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: 
عمرو السولية، عمر كمال، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس.

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