تشيلسي يتقدم على أستون فيلا في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسى على نظيره أستون فيلا، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

احرز هدفي الشوط الأول اللاعب نيكولاس جاكسون بعد 7 دقائق من انطلاقة المباراة، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب إنزو فرنانديز فى الدقيقة الـ 36 من عمر اللقاء.

ودخل فريق تشيلسي اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: ليفي كولويل، مارك كوكوريلا، ويسلي فوفانا.

خط الوسط: روميو لافيا، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمر، جادون سانشو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، بيدرو نيتو.



بينما دخل فريق أستون فيلا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون ماكجين، بوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جيدون فيلوجين.

خط الهجوم: مورجان روجيرس، أولي واتكينز.



ويحتل فريق تشيلسي المركز الـخامس برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الـتاسع برصيد 19 نقطة.