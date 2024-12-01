استعدادات قوية في اتحاد المصارعة لانطلاق بطولة إبراهيم مصطفى الدولية

يستعد الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لتنظيم منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، في المصارعة الحرة والرومانية والنسائية، وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ويشارك في البطولة منتخبات، إيران أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا وغينيا والصين وأفغانستان، بالإضافة إلى مصر.

وعقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعا عاجلا فور انتهاء الانتخابات، تضمن تكليف اللجنة العليا المنظمة للبطولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.