وزير الطيران: يتم تحديث عدد من كبائن الطائرات بتكلفة تصل إلى 19 مليون دولار

أوضح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أنه يتم تحديث عدد من كبائن الطائرات بتكلفة تصل إلى 19 مليون دولار، لافتا إلى أن عملية التحديث للطائرة الواحدة تتم في حوالي شهر، ولذا يتم وضع خطة للصيانة.

جاء ذلك خلال استعراض خطة وزارة الطيران أمام مجلس النواب.

وقال إنه تم إنشاء وحدة زرع نخاع داخل المطار بتكلفة 25 مليون جنيه للمساهمة في حل مشكلة زراعة النخاع، مؤكدا أنهم يقدرون السياحة العلاجية.

وأَضاف أن من ضمن خطط التحول الرقمي للمستشفيات تم اعتماد نظام علاج المسافرين عن بعد، وهو نظام يتم فيه تزويد الطائرات بأجهزة تسمح للطبيب بأن يكشف على المسافر ويعمل له رسم قلب وهو نظام جديد.

وتابع:" يتم خلال هذا النظام تقديم الكشف للمسافر حال مروره بوعكة صحية، وتمكن الطبيب من إجراء الكشف على المريض، وكل هذا عن بعد".

ولفت الوزير إلى وجود مشكلات داخل مصر للطيران، معقبا: "نعم هناك مشكلات داخل مصر للطيران، لكن لا يوجد شركة تتحمل ما مرت به هذه الشركة، حيث مرت بثورتين وتعويم للعملة، ثم كوفيد وأخيرا الأحداث الجيوسياسية".

وأشار إلى أن مصر للطيران وقت الأزمة تقف وتقوم بنقل المواطنين المصريين من أي مكان داخل مصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد ازدهار شركة مصر للطيران.

وتحدث عن هيئة الأرصاد الجوية والتطوير الذي شهدته، كما تحدث عن أكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مؤكدا أنه لأول مرة تتحول الأكاديمية من خسائر إلى أرباح وتحقق فائض تخطى 110 ملايين جنيه، منوها إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الخاصة بالأكاديمية ورفع كفاءاتها.