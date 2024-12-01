ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الطيران: يتم تحديث عدد من كبائن الطائرات بتكلفة تصل إلى 19 مليون دولار

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوضح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أنه يتم تحديث عدد من كبائن الطائرات بتكلفة تصل إلى 19 مليون دولار، لافتا إلى أن عملية التحديث للطائرة الواحدة تتم في حوالي شهر، ولذا يتم وضع خطة للصيانة.

جاء ذلك خلال استعراض خطة وزارة الطيران أمام مجلس النواب.

وقال إنه تم إنشاء وحدة زرع نخاع داخل المطار بتكلفة 25 مليون جنيه للمساهمة في حل مشكلة زراعة النخاع، مؤكدا أنهم يقدرون السياحة العلاجية.

وأَضاف أن من ضمن خطط التحول الرقمي للمستشفيات تم اعتماد نظام علاج المسافرين عن بعد، وهو نظام يتم فيه تزويد الطائرات بأجهزة تسمح للطبيب بأن يكشف على المسافر ويعمل له رسم قلب وهو نظام جديد.

وتابع:" يتم خلال هذا النظام تقديم الكشف للمسافر حال مروره بوعكة صحية، وتمكن الطبيب من إجراء الكشف على المريض، وكل هذا عن بعد".

ولفت الوزير إلى وجود مشكلات داخل مصر للطيران، معقبا: "نعم هناك مشكلات داخل مصر للطيران، لكن لا يوجد شركة تتحمل ما مرت به هذه الشركة، حيث مرت بثورتين وتعويم للعملة، ثم كوفيد وأخيرا الأحداث الجيوسياسية". 

وأشار إلى أن مصر للطيران وقت الأزمة تقف وتقوم بنقل المواطنين المصريين من أي مكان داخل مصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد ازدهار شركة مصر للطيران.

وتحدث عن هيئة الأرصاد الجوية والتطوير الذي شهدته، كما تحدث عن أكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مؤكدا أنه لأول مرة تتحول الأكاديمية من خسائر إلى أرباح وتحقق فائض تخطى 110 ملايين جنيه، منوها إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الخاصة بالأكاديمية ورفع كفاءاتها.  

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني كبائن الطائرات وزارة الطيران مجلس النواب السياحة العلاجية مصر للطيران