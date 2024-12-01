عمر عبدالعليم رئيساً للجنة العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد العربي للجودو

اختار الاتحاد العربى للجودو، عمر عبدالعليم رئيسا للجنة العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد،

حيث أرسل الاتحاد العربى خطابا إلى رئيس اللجنة لتهنئته بعد اختياره للمهمة.



جاء اختيار عمر عبد العليم نظرا لخبراته فى مجالي العلاقات العامة والتسويق ، حيث يعد راعيا رياضيا لعدد من الرياضيين الأوليمبيين المصريين فى رياضات الجودو ورفع الاثقال والمصارعة، وسبق له ممارسة رياضة الجودو على المستوى المحلى والهواة فى مصر وعدة دول اخرى.

عمر عبدالعليم يعمل حالياً رئيسا تنفيذياً لإحدى شركات الأدوية، ورئيس لمجلس إدارة إحدى الصحف المصرية، بالإضافة إلى عمله سابقا كمستشارا محلياً لدى بعض البعثات الدبلوماسية.