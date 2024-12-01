كل ما تريد معرفته عن حيوان ورل النيل في مصر ولماذا ظهر في الجيزة؟

اثار ظهور حيوان زاحف ضخم في مصر الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق توضح “البوابة نيوز”، كافة التفاصيل عن حيوان ورل النيل وما هي طرق التعامل معه عند العثور عليه.

ورل النيل حيوان زاحف ضخم: ينتمي إلى فصيلة الورليات، ويتميز بحجمه الكبير وطوله الذي قد يصل إلى عدة أقدام.

موطنه الأصلي: المناطق الاستوائية في أفريقيا، وخاصة حول نهر النيل.

مظهره: له جلد قشري متلون، وذيل طويل قوي، ورأس ممدود وأسنان حادة.

غذاؤه: حيوان آكل للحوم، يتغذى على الأسماك والطيور والثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات.



لماذا ظهر ورل النيل في أوسيم الجيزة؟



توسع العمران: أدى التوسع العمراني إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية والمناطق الرطبة، مما أجبر الحيوانات البرية على البحث عن موائل جديدة.

التغيرات المناخية: قد تكون التغيرات المناخية وتغير أنماط هطول الأمطار قد أدت إلى تغيير في توزيع الحيوانات.

بحثاً عن الغذاء: قد يكون الورل قد بحث عن مصدر للغذاء في المناطق المأهولة بالسكان.



هل يشكل ورل النيل خطراً على الإنسان؟



غير عدواني: بشكل عام، ورل النيل ليس حيواناً عدوانياً تجاه الإنسان، إلا إذا شعر بالتهديد أو استفز.

دفاع عن النفس: في حالة الشعور بالخطر، قد يلجأ الورل إلى العض أو الضرب بذيله القوي.

تجنب المواجهة: من الأفضل تجنب الاقتراب من ورل النيل، وإبلاغ الجهات المختصة في حالة رؤيته.



ماذا يجب أن تفعل إذا رأيت ورل النيل؟



الحفاظ على الهدوء: تجنب الهلع والصراخ، وحاول الابتعاد ببطء عن الحيوان.

إبلاغ الجهات المختصة: اتصل بالدفاع المدني أو الشرطة أو أي جهة مختصة بالتعامل مع الحيوانات البرية.

عدم محاولة الإمساك به: ترك الحيوان وشأنه، فمحاولة الإمساك به قد يؤدي إلى تعرضك للإصابة أو إصابة الحيوان.



أهمية ورل النيل للبيئة



جزء من النظام البيئي: يلعب ورل النيل دوراً هاماً في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث يساعد في التحكم في أعداد الفرائس.

مؤشر على صحة البيئة: وجود ورل النيل في منطقة ما يشير إلى وجود بيئة صحية ومتوازنة.



نصائح للحفاظ على ورل النيل



الحفاظ على البيئة: الحفاظ على البيئة الطبيعية والحد من التلوث.

تجنب الصيد: عدم صيد ورل النيل أو أي حيوان بري آخر.

التوعية: نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الحيوانات البرية.



فيما اوضحت محافظة الجيزة، بانه في ضوء ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعي "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم، حيث تعد مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة هي بيئته الطبيعية وهو لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

فيما كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطري والري، حيث تم التحرك فــور الإبلاغ من الأهالي وتم البحث عن الحيوان الذي قد شـوهـد بالمنطقة.

وقد تم اصطياده من قبل مركز ومدينة أوسيم وتسليمه الي مديرية الطب البيطري بالمحافظة مع استمرار المتابعة للترع والمصارف وخطة تطهيرها بشكل دوري من خلال مديرية الري .