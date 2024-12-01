وزير الطيران أمام البرلمان يكذب الإشاعات: لن نبيع المطارات ونسعى للتطوير

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الفترة المقبلة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأوضح أن ما يتم هو شراكات لإدارة المطار وليس بيع أصول أو بيع مطار، وشراكات في بعض الأنشطة التجارية، وليس لها علاقة بتأمين المطار أو الجمارك وبالحجر الصحي والزراعي.

وأضاف الحفني، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الشراكات هدفها تطوير الأداء المالي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح.



وأكد أنه “لا صحة لما يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية من أننا نبيع المطارات”.



وتابع وزير الطيران المدني: "نستهدف تحسين جودة الخدمة، وأن تدخل المطارات المصرية داخل التصنيف العالمي، والدليل أن السعودية طرحت مطارات لديها للشراكة، وهى لا تحتاج لفلوس، إنما لتعظيم جودة الخدمة".

وأشار إلى أن مشروع التحول الرقمي مهم لدى الوزارة لأنه يحقق تعظيم فى الإيرادات، ويحسن جودة الخدمة المقدمة للركاب.

ولفت إلى أنه يتم التركيز على العنصر البشرى، وهناك استشاري تم التعاقد معه لتطوير فكر العاملين بالمطار، خاصة أننا سندخل على مرحلة مهمة وهى مرحلة شركات إدارة أجنبية، وهذا يتطلب أن يكون لدينا عمالة مدربة بشكل جيد تستطيع أن تكمل مع هذه الشركات الأجنبية.