افتتاح مدرسة شوغي للتعليم الأساسي بسيدي سالم بمساحة 2050 م2

افتتح، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مدرسة شوغي للتعليم الأساسي بمركز سيدي سالم، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بحضور أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات بالهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن التكلفة الإجمالية للمدرسة بلغت 5.4 مليون جنيه، وتبلغ مساحتها 2050 مترًا مربعًا، حيث تضم 22 فصلًا مدرسيًا، منها 12 فصلًا قائمًا و10 فصول جديدة، ويبلغ عدد الطلاب بها 598 طالباً وطالبة، لخفض الكثافة من 52 إلى 27 طالبًا في الفصل الواحد.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى بأقصى درجات الاهتمام والرعاية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم لأبنائنا، وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة، مثنيًا على جهود القائمين على التعليم، فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية مبتكرة على أرض الواقع؛ من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرًا أن محافظة كفرالشيخ عازمة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم، بما يضمن توفير مناخ تعليمي جيد لأبناء محافظة كفرالشيخ، وتنشئة الأجيال القادمة على على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه فى في المكانة التى تستحقها الدولة المصرية وأن القيادة السياسية " الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "، يولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية افتتاح وتطوير المدارس ومواكبتها للتحول الرقمي والتكنولوجية الحديثة، وزيادة أعداد الفصول بهدف تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، وتحسين جودة التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة، في إطار رؤية مصر 2030.