قاسم أمين.. بداية التغيير

يعتبر قاسم أمين واحد من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ مصر الحديث، والذي تحل اليوم ذكرى ميلاده إنه قاسم أمين، الكاتب والمفكر الذي حمل على عاتقه قضية تحرير المرأة والدفاع عن حريتها، ليُطلق عليه لقب "زعيم الحركة النسائية" وبينما كان البعض يصفه بالمجدد.

نشأة مبكرة وصداقة مع العظماء

وُلد قاسم أمين لعائلة ذات جذور تركية والتحق بمدرسة رأس التين الابتدائية بالإسكندرية وبرع في دراسته حتى حصل على إجازة الحقوق عام 1881.

بدأ قاسم أمين حياته العملية في مكتب مصطفى فهمي باشا، وهو صديق لوالده ومع الوقت، ارتبط بعدد من أعلام الفكر والسياسة مثل جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، وسعد زغلول، الذين أثّروا بشدة في فكره.

رحلة إلى أوروبا وبداية التغيير

غادر قاسم إلى فرنسا لإتمام دراسته، وهناك انبهر بالحياة الأوروبية، وخصوصا بحركة تحرير المرأة في فرنسا وإنجلترا وأمريكا وهذه التجربة ألهمته ليتبنى قضية تمكين المرأة، التي كان يراها أساسا لبناء مجتمع قوي وعاد إلى مصر حاملا أفكارا جديدة أثارت إعجاب البعض و أغضبت الكثيرين.

دعوته لتحرير المرأة بين التأييد والمعارضة

في عام 1899، أصدر قاسم كتابه الشهير "تحرير المرأة"، الذي أثار ضجة هائلة دعا فيه إلى منح المرأة حقوقها الأساسية، مثل التعليم والعمل، مؤكدا أن تربية المرأة هي أساس بناء مجتمع صالح ولم يتوقف الجدل عند أفكاره، بل زادت حدة الهجوم عليه عندما تطرّق لمواضيع مثل الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق. وذكر مقولته الشهيرة عن المرأة "كلما أردت أن أتخيل السعادة تمثلت أمامي في صورة امرأة حائزة لجمال امرأة وعقل رجل"، هكذا كان يرى قاسم أمين المرأة، ليس فقط كرمز للجمال، بل كمحرك أساسي للمجتمع بأسره.

كان الشيخ محمد عبده وسعد زغلول من أبرز مؤيديه، بينما قوبل بمعارضة شديدة من شخصيات مثل طلعت حرب الذي ألف كتاب "فصل الخطاب في المرأة والحجاب"، ومصطفى كامل الذي ربط أفكاره بالاستعمار الإنجليزي.

الرد على النقاد

رغم الهجوم، لم يتراجع قاسم أمين وفي عام 1901، أصدر كتاب "المرأة الجديدة"، الذي كان ردا مباشرا على منتقديه أكد فيه أن حرية المرأة لا تتعلق بالمظهر الخارجي، بل بطريقة تفكيرها وسلوكها وأشار إلى أهمية تشريع قوانين تحمي حقوق النساء، بما في ذلك الحقوق السياسية.

الحرية الاجتماعية وإصلاح اللغة العربية

لم تقتصر أفكار قاسم على المرأة فقط، بل شملت أيضًا قضايا أوسع، مثل الحرية الاجتماعية وتحقيق العدالة. كما دعا إلى تبسيط اللغة العربية وتحريرها من التكلف، لكن دعوته تلك لم تجد صدى كبيرًا.

توفي قاسم أمين في 23 أبريل 1908 عن عمر 45 عامًا، بعد حياة قصيرة لكنها حافلة بالأحداث. رثاه عدد من الشعراء الكبار مثل حافظ إبراهيم وخليل مطران، وندبه سعد زغلول وفتحي زغلول بحزن شديد.

أفكار خالدة رغم الجدال

اليوم، تُعتبر كتابات قاسم أمين حجر أساس في قضية حقوق المرأة بمصر والعالم العربي. ورغم مرور أكثر من قرن على رحيله، لا يزال إرثه الفكري مثارا للنقاش، بين من يراه مجدداً ومصلحًا، ومن يراه مثيراً للجدل.