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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. جنوى يحصد 3 نقاط من أودينيزي ويهرب من دائرة الهبوط

جنوى
جنوى
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فاز فريق جنوى على مضيفه أودينيزي، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الاحد على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء هدفى اللقاء عن طريق اللاعب اندريا بينامونتي فى الدقيقة الـ 13، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب لاوتارو جيانيتي الذى سجل هدف في مرماه فى الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة لصالح فريق جنوى.
بهذ الفوز رفع فريق جنوى رصيده الى النقطة 14 ليحل فى المركز الـ 13 ويبتعد عن دائرة الهبوط، بينما تجمد رصيد أودينيزى عند 17 نقطة فى المركز التاسع.

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