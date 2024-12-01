انتشال جثة مسنة عثر عليها غارقة في مياه النيل بإمبابة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جثة مسنة عثر عليها غارقة في مياه النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تلقي الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور علي جثة طافية بمياه النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ الهري وتم انتشال الجثة وتبين انها لمسنة في عقدها السابع لا تحمل أوراق تدل علي هويتها، جري نقل الجثمان إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.