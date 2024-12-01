صحة الأقصر تطلق قافلة مجانية بمدينة الطود.. غدًا

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الأحد، إطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية بمركز شباب علوان بمدينة الطود، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ٢ و ٣ ديسمبر الجاري، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية - باطنة – جراحة - عظام - خدمات الأشعة والتحاليل - كشف عشوائي "سكر وضغط"، بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية، مشيرأً إلى أن القافلة ستتضمن أيضاً تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية.

الكشف على 610 مواطن خلال قافلة طبية بوحدة كومير بإسنا

وكانت مديرية الصحة بالاقصر، أقامت قافلة طبية بوحدة صحة كومير التابعة لإدارة إسنا الصحية ضمن مبادرة بداية، والتي استمرت على مدار يومين تم خلالهما الكشف على ٦١٠ حالة، حيث تضمنت القافلة التخصصات الطبية المختلفة (نساء، باطنة، رمد، جراحة، عظام، أطفال، جلدية - خدمات تنظيم الأسرة - الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر ) ، حيث أشاد الدكتور أحمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة الأقصر، بالجهد المبذول من العاملين بالقافلة العلاجية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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