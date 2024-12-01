رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية للطلاب

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الفنون التشكيلية والمعرض الفني لمركز الفنون، ومعرضاً فنياً لذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي جرى تنظيمه بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإيهاب جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مؤكداً علي أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من طلبة كليات الجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على دعم طلابها وفتح المسارات أمام المبدعين لدعم مواهبهم ورعايتها، وتشجيع الأنشطة، والفن الهادف، من خلال دعم وتعزيز المواهب الفنية، وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتنوعة، والمساهمة فى إثراء الحياة الثقافية، والفنية، التي تخدم كافة النواحي المجتمعية.

كما تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، المعرض الفني لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي ضم منتجات من لوحات فنية ومشغولات يدوية، مشيداً بكل ما قدموه ويقدموه مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من خطة الدولة فى التنمية المستدامة وشركاء النجاح.

هذا وقد أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية أن نرى ونفهم قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة وأحلامهم وطموحاتهم، مؤكدا أننا نستلهم منهم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدى، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن، الذى أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوى الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التى نزرعها لنحصد من ورائها خيرًا كثيرًا للأجيال القادمة.

وعلي هامش افتتاح المعرض قدم طلبة الجامعة فقرة عزف موسيقية من مؤلفات عمر خيرت، وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بالمستوي الفني الراقي لطلبة الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمعرض وجودة الأعمال الفنية، وحسن التعبير في لوحات فنية غاية في الإبداع، والمستوى الفني الراقي، متمنياً دوام التوفيق، والاستمرار في العطاء للقائمين على المعرض، وللطلبة المشي تاغ ٠ خواركين من مختلف كليات الجامعة.

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