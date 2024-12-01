الدورى الإيطالى.. لوكاكو يقود نابولى لمواجهة تورينو

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفنى لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تورينو، وذلك بعد قليل على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو ، ماتياس اوليفيرا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، أندري زامبو أنغويسا، ستانيسلاف لوبوتكا.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، خفيشا كفاراتسخيليا، روميلو لوكاكو.

ويحتل فريق نابولى صدارة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق تورينو فى المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة.