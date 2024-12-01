ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. لوكاكو يقود نابولى لمواجهة تورينو

نابولى
نابولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفنى لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تورينو، وذلك بعد قليل على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:
حراسة المرمى: أليكس ميريت.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو ، ماتياس اوليفيرا.
خط الوسط: سكوت مكتوميناي، أندري زامبو أنغويسا، ستانيسلاف لوبوتكا.
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، خفيشا كفاراتسخيليا، روميلو لوكاكو.
ويحتل فريق نابولى صدارة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق تورينو فى المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة.

الدورى الإيطالى نابولى تورينو تشكيل فريق نابولى لوكاكو