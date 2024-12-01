الدورى الفرنسى.. تعرف على تشكيل ليل لمواجهة مونبلييه

أعلن برونو جينيسيو، المدير الفنى لفريق ليل، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مونبليية، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد دو لا موسون"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ليل كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: عيسى ماندي، بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ميتشيل باكير.

خط الوسط: بنيامين اندري، أيوب بوعدي، ريمي كابيلا، نجالايل موكاو.

خط الهجوم: ماتياس فرنانديز باردو، جوناثان دايفيد.



ويحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق مونبليية قاع ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 7 نقاط.