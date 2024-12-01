ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. تعرف على تشكيل ليل لمواجهة مونبلييه

ليل
ليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن برونو جينيسيو، المدير الفنى لفريق ليل، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مونبليية، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد دو لا موسون"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ليل كالتالى:
حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.
خط الدفاع: عيسى ماندي، بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ميتشيل باكير.
خط الوسط: بنيامين اندري، أيوب بوعدي، ريمي كابيلا، نجالايل موكاو.
خط الهجوم: ماتياس فرنانديز باردو، جوناثان دايفيد.

ويحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق مونبليية قاع ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 7 نقاط.

الدوري الفرنسي ليل مونبلييه تشكيل فريق ليل