محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارات الوحدة المحلية بسيدي سالم

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إدارات وأقسام الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز والمدن، والاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل محافظ كفرالشيخ، جولته بتفقد إدارات الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، حيث اطلع على سير العمل في مختلف الإدارات، واستمع إلى شرح توضيحي من مسؤولي الإدارات حول طبيعة العمل والمهام المنجزة، مشددًا على سرعة إنهاء طلبات المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل سريع وفعال.

وشملت الجولة تفقد إدارات الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، من بينها «إدارة البيئة، إدارة الإيرادات، إدارة مشروع المدينة، إدارة المخازن، إدارة المتابعة، إدارة المرافق، إدارة التنمية، إدارة مشروعك، إدارة الاستثمار، إدارة الموارد البشرية، إدارة التحول الرقمي، إدارة محو الأمية، مركز إصدار رخص المحلات، إدارة الشئون الإدارية، إدارة الإعلانات والإشغالات، إدارة الحسابات، الإدارة الهندسية، إدارة الشئون المالية، إدارة الحوكمة، إدارة التعاقدات، إدارة الشئون القانونية، إدارة المجالس، إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة أملاك الدولة، ووحدة الجيومكانية».

وأكًَد محافظ كفرالشيخ، خلال جولته على أهمية تطوير أداء العاملين في جميع الإدارات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة الخدمات بما يلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات، كما شدد على الالتزام بمواعيد العمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة، مع تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات للمواطنين.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ لضمان سير العمل وتحقيق رضا المواطنين بالمحافظة.