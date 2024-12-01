ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي وتسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد تلقيه إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي باخري ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية قصر الباسل، بدائرة المركز، ووجود مصابين .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث تصادم سيارتين وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

حوادث الطرق في الفيوم محافظة الفيوم قرية قصر الباسل مركز شرطة إطسا مستشفى إطسا المركزي حادث تصادم سيارتين في سيارة