إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي وتسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد تلقيه إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي باخري ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية قصر الباسل، بدائرة المركز، ووجود مصابين .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث تصادم سيارتين وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.