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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

" تمريض بني سويف" تنظم ندوة توعوية عن سرطان الثدي

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
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نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة،  ندوة توعوية عن سرطان الثدى، بالتعاون مع مستشفى بهية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجي عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية  لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر بها الدكتورة هاجر أمين من مستشفى بهية، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الطلاب بالكلية.

 وتناولت الندوة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع وحدة الأزمات والكوارث تحت إشراف الدكتورة هدى عطية، التوعية بسرطان الثدي، وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بهذا المرض وطرق الوقاية والتشخيص والعلاج الحديث، وخاصة بعد تزايد نسبة انتشاره، وضرورة الفحص الذاتي للثدي، وفي ختام الندوة تم  الاجابة على جميع تساؤلات واستفسارات الحضور.

الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة التوعية بسرطان الثدي أعضاء هيئة التدريس بني سويف جامعة بني سويف كلية التمريض