محافظ أسوان: تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة بالجهات المختلفة

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان " ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية فعالياتها وأنشطتها المتنوعة، وقد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية لإستكمال سلسلة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة الرائدة من خلال حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف كافة الفئات العمرية تواكباً مع رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأكد على أن المبادرة الرئاسية ترتكز فى مضمونها على الوصول لمجتمع أكثر وعياً وتقدماً ، ولتحسين قدرة الأفراد، وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهني، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل الواحد من أجل تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة .

تنظيم 3 من جلسات الدوار

وفي هذا الإطار واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان برئاسة الدكتورة هدى مصطفى تم تنظيم 3 من جلسات الدوار التي استهدفت توعية 150 سيدة ورجل من أهالي قرى مركزي دراو وأسوان، حيث تناولت الجلسات مناقشة القضية السكانية وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافي والإجتماعى للمرأة ولباقي أفراد الأسرة .

فيما قامت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووحدة السكان ومشروعك بالمحافظة بتنظيم ندوات توعوية للطلاب عن الإدمان ومخاطرة للحفاظ على سلامة وأمان الأسرة من الأثار السلبية المترتبة عليه.

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