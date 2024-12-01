8 قرارات جديدة لمحافظ الأقصر لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي

أصدر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

وتضمنت قرارات محافظ الأقصر الآتي:

1 - تكليف أحمد الطيب محمد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة.

2 – تكليف محمود عبدالله النوبي للعمل بوظيفة مدير عام الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.

3 – تكليف فريد شوقي بكري للعمل بديوان عام محافظة الأقصر.

4 - تم تكليف محمد مهدي غزالي بالعمل مديرا للحسابات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالإضافة إلى عمله مديرا لإدارة المخزون السلعي.

5 - تكليف المهندسة هناء عربي عبدالرحمن بالإشراف على منظومة التقنين ومتابعة التقنين مع رؤساء المراكز والمدن إلى جانب عملها بالمكتب الفني ومديرا لوحدة المتغيرات المكانية.

6 - تم تكليف المهندس نشأت عدلي بالعمل مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.

7 – تكليف المهندس ماجد جميل، بالعمل مديرا للإدارة الهندسية لمدينة الأقصر.

8 - تكليف محمد إبراهيم أمين سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالإشراف على إدارة حماية أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالإضافة إلى عمله.