مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بإدفو

شهدت منطقة العطواني بمركز إدفو بمحافظة أسوان حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارتين بالكامل واسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي وآخري ربع نقل مما أدى إلى اشتغال النيران في السيارتين ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة شخص اخر بجرح قطعي في الساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله على الفور إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

نقل الجثامين إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة العامة

فيما تم نقل الجثامين إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الضحايا وإجراء المعاينة اللازمة في موقع الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.