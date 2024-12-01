ضبط 25 ألفا و536 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية يرافقه أحمد القواشتي مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية و مفتشي الرقابة التجارية وذلك بدائرة مركز الزقازيق ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٣٦٦٥٦ جنح ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ على ٢٦٤ شرنك مشروبات غازية بكل شرنك ٢٤عبوة ٢٥٠ملل بكمية قدرها ٦٣٣٦ عبوة مجهولة المصدر ، كما تم ضبط ٤٠٠ كرتونة تونة بكل كرتونة ٤٨ علبة وزن ١٤٠ جرام بإجمالي كمية قدرها ١٩٢٠٠ علبة تونة مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم ١٢٠٠٤ جنح أول الزقازيق لصيدلية لبيع أدوية أزيد من السعر الجبري وتداول أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء وغير مصرح بتداولها وأدوية محفوظة خارج الثلاجة في درجات حرارة غير مناسبة وتم التحفظ على كمية كبيرة من الأدوية.

والمحضر رقم ٣٦٦٥٤ جنح مركز الزقازيق لمحطة تموين سيارات لتجميع ١٢٢٨ لتر سولار.

وتم تحرير محضر رقم ٣٦٦٥٥ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار والموزعين وعدم ممارسة النشاط.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.