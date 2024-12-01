الدوري الإنجليزي.. روجيرس وواتكينز يقودان أستون فيلا لمواجهة تشيلسي

أعلن اوناي إيمري، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسي، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق استون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون ماكجين، بوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جيدون فيلوجين.

خط الهجوم: مورجان روجيرس، أولي واتكينز.



ويحتل فريق تشيلسى المركز الـخامس برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الـتاسع برصيد 19 نقطة.