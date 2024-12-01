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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي بالقوة الضاربة لمواجهة أستون فيلا

تشيلسى
تشيلسى
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أعلن إينزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: ليفي كولويل، مارك كوكوريلا، ويسلي فوفانا.
خط الوسط: روميو لافيا، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمر، جادون سانشو.
خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، بيدرو نيتو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الـخامس برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الـتاسع برصيد 19 نقطة.

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