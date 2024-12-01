قوافل صحة الشرقية تقدم الخدمات الطبية لـ 21,116 مواطن خلال نوفمبر 2024

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، دعمه الكامل لإستمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف قرى ومراكز المحافظة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الشئون الصحية بالشرقية وفرق العمل المشاركة في القوافل، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الجميع . كما أثنى على الأرقام القياسية التي حققتها القوافل الطبية في تقديم الخدمات المتنوعة، ما يعكس التطور الكبير في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية حققت إنجازاً جديداً خلال شهر نوفمبر 2024، بتقديم الخدمات الطبية لـ21,116 مريضاً في 11 تخصصاً طبياً مختلفاً.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه التخصصات تتنوع بين الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، الأطفال، الباطنة، والعديد غيرها، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والفحوصات المعملية ، مع صرف العلاج مجاناً وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات للمستشفيات التابعة للمديرية.