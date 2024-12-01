تعرف على فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 7 ديسمبر الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

حفل "تسعينية فيروز" على مسرح السامر

احتفاء بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز ال٩٠، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا فنيا في السابعة مساء اليوم الأحد على مسرح السامر بالعجوزة.

يحيي الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني جارة القمر.

أنشطة متنوعة احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تنطلق اليوم الأحد من محافظة الإسماعيلية أولى الفعاليات الثقافية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وتتواصل على مدار الأسبوع بعدة محافظات منها الأقصر، جنوب سيناء، دمياط، الغربية، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، والبحيرة وتشمل مجموعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بجانب الورش والعروض الفنية.

انطلاق مهرجان التحطيب القومي 14 بالأقصر

تشهد ساحة أبو الحجاج بالأقصر انطلاق فعاليات الدورة 14 من المهرجان القومي للتحطيب، مساء الخميس المقبل، بمشاركة شيوخ لعبة التحطيب بمحافظات الصعيد و 7 فرق فنون شعبية تابعة لقصور الثقافة ويستمر المهرجان حتى 9 ديسمبر الحالي، ويشهد تكريم عدد من الرموز الثقافية والفنية التي ساهمت في دعم المهرجان وتأسيسه سواء من داخل هيئة قصور الثقافة أو خارجها.

تواصل فعاليات القافلة الثقافية بالبحيرة

وفي محافظة البحيرة تتواصل فعاليات القافلة الثقافية بمركز الحوامدية، حتى غدا الاثنين، ضمن برامج قصور الثقافة المعنية بنشر التوعية والقيم الإيجابية بالقري والمناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن محاضرات وورش وعروض فنية، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

استمرار فعاليات مهرجان أهالينا بالشرقية

كما يشهد الأسبوع استمرار فعاليات مهرجان أهالينا بقرية سنهوا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك حتى مساء غد الاثنين أيضا، ويتضمن أمسيات شعرية، وورش فنية بجانب فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، واكتشاف مواهب.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات الأدبية والتثقيفية، والورش الفنية والحرفية، هذا بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بمناسبة كل من اليوم العالمي للغة العربية، مناهضة العنف ضد المرأة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها.