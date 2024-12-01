الضفة الغربية تحت وطأة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاقتحام والاعتقال بالكثير من القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، موضحة أن هناك أكثر من 11.9 ألف فلسطيني جرى اعتقالهم من مختلف محافظات الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تزيد من عمليات الاعتقال بشكل كبير بحجة سياسة الاعتقال الإداري وهو ملف سري لا يستطيع المحامون الاطلاع عليه، مشيرة إلى أن هناك بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يتم اعتقال الفلسطينيين.

وتابعت: «مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتبع الإخفاء القسري لأعداد المعتقلين من قطاع غزة سواء إخفاء أسمائهم أو هوياتهم، كما أن مؤسسات الأسرى الفلسطينية نشرت صباح اليوم عن استشهاد أسيرين من قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».