سعد شلبي: الأهلي يحقق أداءً ماليًا مميزًا.. ونعمل على إنجاز 18 مشروعًا إنشائيًا

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن النادي سيملك قوة كبيرة على صعيد الأداء المالي المميز، بوصول الميزانية إلى أكثر من 7 ‏مليارات جنيه، ويتوازى معها قوة في الأداء الرياضي والبنية التحتية والجوانب الخدمية للأعضاء والجماهير، وهو ما يعكس الجهود ‏الكبيرة للقائمين على الجوانب المالية ونجاحهم في تعظيم موارد النادي بشكل عام.‏

وأشار المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى أن النادي يعمل على تنفيذ 18 مشروعا إنشائيًا بتكلفة تصل إلى760 مليون جنيه، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لإنجاز هذه ‏المشروعات الضخمة خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي.‏

وأضاف أن هناك خطوات متقدمة في ملف استاد الأهلي بعدما شهدت الفترة الماضية تطورات في الجوانب الخاصة بالتصميم ‏والحقوق التجارية وحقوق التسمية، وغيرها من النواحي الإنشائية.