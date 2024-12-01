الدورى الإنجليزى.. خيمينيز يقود فولهام لمواجهة توتنهام

أعلن ماركو سيلفا، المدير الفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كيني تيتي، عيسى ديوب، كالفين باسي، أنتوني روبينسون.

خط الوسط: ساندر بيرجي، ساسا لوكيتش، أليكس إيوبي، إيميل سميث روي.

خط الهجوم: ريس نيلسون، راؤول خيمينيز.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـثامن برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.