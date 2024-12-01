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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. سون يقود توتنهام لمواجهة فولهام

توتنهام
توتنهام
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أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:
حراسة المرمى: فراسر فورستر.
خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراغوسين، بن دافيز، ديستيني أودوجي.
خط الوسط: باب سار، يفيس بيسوما، جيمس ماديسون، بيرنان جونسون.
خط الهجوم: هيونج مين سون، تيمو فيرنر.
ويحتل فريق توتنهام المركز الـثامن برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

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