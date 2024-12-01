الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لإيفرتون أمام مانشستر يونايتد

أعلن شين ديتش، المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافولد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق إيفرتون كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أشلي يونج، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: عبدالله دوكوري، ادريسا غاي، يسبر ليندستروم.

خط الهجوم: دوايت ماكنيل، إليمان نداي، بيتو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.