رئيس نيجيريا: نستهدف زيادة مشاركة قطاع الزراعة في الاقتصاد

أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أن قطاع الزراعة سيصبح من القطاعات الداعمة لاقتصاد بلاده، مضيفا ان هذا القطاع استراتيجيا لتنويع عائدات الاقتصاد،مشيرا إلى عزمه الشديد على مواجهة مشاكل نيجيريا، والتي وصفها بأنها متنوعة متجذرة.

وقال وفق وسائل إعلام نيجيرية اليوم، نحتاج لتحقيق ذلك الدعم القوي من علماء وخبراء نيجيريا في الخارج،مضيفا إن إنشاء الجامعات الزراعية المتخصصة في البلاد وزيادة عددها بشكل تدريجي كان مدروسًا جيدًا ومخططًا له بشكل صحيح لجعل البلاد مكتفية ذاتيًا في إنتاج الغذاء.

وأشار تينوبو إلى تطلع دولته إلى زيادة عدد الجامعات لدفع التحول المبتكر في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة التصنيع.

وأوضح أن إمكانات الاستثمارات الزراعية في نيجيريا والتي وصفها بالممتازة، بالنظر إلى تنوع التربة والمحاصيل والمناخ والثروة الحيوانية.

وأضاف "على الرغم من تعدادنا السكاني الكبير، أشعر بالثقة في قدرتنا على توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية الأساسية من الإنتاج المحلي، كما يمكننا بسرعة وبشكل كبير تقليل اعتمادنا على المواد الغذائية المستوردة بعزيمة قوية".

وأضاف،"إن تحرير قطاع النفط بالكامل، على الرغم من الألم الذي قد يصاحبه في البداية، يشكل المفتاح إلى أمن الطاقة لدينا وحافزًا للاستثمار في هذا القطاع، ومن المؤكد أن المنافسة الصحية سوف تعود في نهاية المطاف بالفائدة على المستهلك.

وتواجه نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، عددًا من التحديات الاقتصادية منها ارتفاع معدلات التضخم، وتقلب أسعار الصرف الأجنبي، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الحوكمة، وضعف البنية الأساسية.