الدورى الإنجليزى.. مانشستر يونايتد يهاجم إيفرتون بديالو وزيركزي وراشفورد

أعلن البرتغالى روبن أموريم، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافولد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتيس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو ، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: اماد ديالو، جوشوا زيركزي، ماركوس راشفورد.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.