ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا تحذر مواطنيا من تطورات الأحداث في سوريا

إيطاليا
إيطاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت إيطاليا مواطنيها من تطورات الأحداث في سوريا.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية- في بيان، اليوم /الأحد/- أنها تتابع تطورات الأحداث في سوريا خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في حلب عقب التطورات الأخيرة.
بدوره.. دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مواطني بلاده إلى توخي الحذر والتواصل مع السفارة الإيطالية في سوريا في حالة حدوث أي حالة طارئة.

ايطاليا سوريا الخارجية الإيطالية