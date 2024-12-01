إيطاليا تحذر مواطنيا من تطورات الأحداث في سوريا

حذرت إيطاليا مواطنيها من تطورات الأحداث في سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية- في بيان، اليوم /الأحد/- أنها تتابع تطورات الأحداث في سوريا خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في حلب عقب التطورات الأخيرة.

بدوره.. دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مواطني بلاده إلى توخي الحذر والتواصل مع السفارة الإيطالية في سوريا في حالة حدوث أي حالة طارئة.