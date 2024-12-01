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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44 ألفا 429 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44،429، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105،250 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 108 آخرين.
 

غزة الاحتلال الإسرائيلي