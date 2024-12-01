ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44 ألفا 429 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44،429، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105،250 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 108 آخرين.

