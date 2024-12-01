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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بشار الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
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شدد الرئيس السوري بشار الأسد، على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيًا كان داعموه ورعاتُه.. منوّهًا إلى أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبًا ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم.
وذكرت وكالة الأنباء السوريةسان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السوري بشار الأسد من السيد بادرا جومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا أكد خلاله وقوف بلاده مع سوريا في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة، معتبرًا أن النصر يقف إلى جانب سوريا دولةً وشعبًا وقيادةً.

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