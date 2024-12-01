العاهل الأردني يهنئ محمد بن زايد بالعيد الوطني الـ53 للإمارات

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببرقية تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لبلاده.

وقال العاهل الأردني - في البرقية - "باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها أتقدم بأحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة..سائلًا الله أن يعيدها على الشيخ محمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة ".