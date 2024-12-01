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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يهنئ محمد بن زايد بالعيد الوطني الـ53 للإمارات

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببرقية تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لبلاده.
وقال العاهل الأردني - في البرقية - "باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها أتقدم بأحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة..سائلًا الله أن يعيدها على الشيخ محمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة ".

الأردن الامارات