القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.

وذكرت الدفاع الروسية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك-"واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق وفيكتوروفكا وزازوليفكا وليبيدفكا وليونيدوفكا ومالايا لوكنيا ومارتينوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".

وأضاف البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 255 عسكريا، وتم تدمير عربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث عربات وعددا من المدافع.