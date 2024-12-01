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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ميوفسكي يعود لقيادة جيرونا أمام فياريال

جيرونا
جيرونا
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أعلن ميجيل انخل سانشيز مونيوز المدير الفنى لفريق جيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالي:
حراسة المرمى: باولو غازانيجا.
خط الدفاع: أرناو مارتينيز، دافيد لوبيز سيلفا، لاديسلاف كرييتشي، ميغيل غوتيريز.
خط الوسط: بريان خيل سالفا تييرا، اوريول روميو، دوني فان دي بيك، أرنو دانجوما.
خط الهجوم: بويان ميوفسكي.

ويحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

الدوري الإسباني انخل سانشيز جيرونا فياريال تشكيل فريق جيرونا