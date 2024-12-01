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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أب يذبح أبناءه وزوجته ويشعل النيران في شقيقه ووالدته بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ جريمة بشعة حيث تجرد عاطل من المشاعر وذبح زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه مما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة 
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيث القت القبض علي المتهم وجاري التحقيق معه ونقل الجثث الي المشرحة لانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثامين المجني عليهم وطلب تحريات المباحث.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغة من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته واصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ 
دلا التحريات الأولية في الواقعة  الي قيام عاطل يدعي على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حاله خطرة بالعناية المركزة
القي القبض علي المتهم وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والإستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث

الأجهزة الأمنية بالقليوبية ذبح زوجته قتل اولاده مذبحة أسرية