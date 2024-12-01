خلي السلاح صاحي

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 03:06 م

خلى السلاح صاحى صاحى صاحي

لو نامت الدنيا صاحى مع سلاحى

سلاحى فى إيديا نهار وليل صاحي

ينادى يا ابطال عدونا غدار

خلى السلاح السلاح صاحى صاحى صاحي

جاهزون ومستعدون وحامون حماها بدمائنا وأرواحنا فى أى لحظة جميعنا جيشا وقيادة وشعبا على قلب رجل واحد لن نتركها للخراب ولا التهجير ولا التقسيم ولا تنفيذ مخطط الشياطين الأبالسة فالجيش هو الدرع والسيف وحائط الصد الأول الذى يحمى مصر وشعبها ويحافظ على سلامة أراضيها ولن ننكر أبدا أن الجيش مع الشرطة والأجهزة السيادية قوة رادعة وأحيانا غاشمة فى حال أن تطلب الأمر ذلك، ولقد عايشنا أصعب سنوات ملطخة بدم شهدائنا من جيش وشرطة وأمن وطنى وشعب بعد أن حكم مصر فى غفلة من الزمن (عرضحالجى) تابع لجماعة التنظيم الدولى الإرهابي، وتجرعنا مرارة الإرهاب فى سيناء وكل أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال تنظيمات ذات مسميات كثيرة جميعها تتبع الحركات الإرهابية ولولا رحمة الله وفضله علينا ووقوف الجيش وكل الأجهزة ووعى الشعب وانتفاضته على قلب رجل واحد لكنا تحولنا لما نراه الآن فى المنطقة فالحمد لله على نعمة الجيش المصرى والقيادة العاقلة التى تضرب بيد من حديد وقت اللزوم وجميعنا نرى مؤخرا مجريات الأحداث فى سوريا ولبنان وللأسف من وجهة نظرى ستلحق بركبهم العراق بالإضافة لمحاولة جر الأردن فى الأحداث مما يجعل المنطقة تشتعل بصورة تدعو للقلق والترقب والجاهزية ونرى التصريح ذى المغزى الخطير من المتحدث العسكرى المصرى قائلا: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة على كل الاتجاهات الإستراتيجية فى توقيت واحد ومستعدون لمواجهة أى تطورات تحدث على الصعيدين الإقليمى والدولى والقوات المسلحة تعمل مع الأجهزة الأمنية والسيادية لتأمين البلاد.. وقد صدر ذلك التصريح بعد تسارع الأحداث فى سوريا والتى بدأت بتصريح لنتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل قبل ١٢ ساعة فى الليل قائلا: فى سوريا نحن نحبط بشكل ممنهج محاولات الجيش السورى لنقل سلاح إلى لبنان، وأقول للأسد-بشار الأسد- يجب أن يعلم أنه يلعب بالنار، وبعد ذلك التصريح بساعات يتم الإعلان على صفحة رسمية لشخص يدعى (المحيسنى): الله أكبر جلجلت أساد الإسلام إلى أرض الشام يبدأون زحفهم فاللهم نصرك اللهم نصرك مع فيديو يوضح عمليات انتشار الدواعش فى مدينة حلب مقترنا بصوت الله أكبر الله أكبر وصوت لداعشى يصرخ: من كان ليس أهلا للقتال فليخرج ومن كان ليس أهلا عن الثورة السورية فليخرج نحن حاليا بريف حلب الغربى الآن تعلن حركة العمليات التابعة لفصائل الثوار عن بدأ عملية عسكرية بعنوان (ردع العدو أو ردع العدوان) إنها حرب معلنة ولن يكون الرد إلا بما يليق بصد هذا العدوان وسترون مالا تسمعون إنها عمليات الفتح المبين والإخوة فى الجيش الوطنى والله سترون مالا تسمعون أيها الروافض موعدنا قريب إن شاء الله والأسد يجب أن يعلم إنه يلعب بالنار- ولو دققنا سنجد ما قاله الداعشى نفس مقوله نتنياهو أن بشار الأسد يلعب بالنار- وقد أطلقوا على أنفسهم اسم (جبهة النصرة) وقائدها أبو محمد الجولانى أمير داعش المدعوم إسرائيليًا وأمريكيًا وتركيًا والتى هى بالتبعية فرع داعش الإرهابية وليس كما يرددون إنهم ثوار على الظلم والنظام المستبد وأنهم فصائل المعارضة السورية وشيطنة الجيش السورى النظامى لتضليل البسطاء وبرمجة العقول، تلك المسميات التى ترسخها تلك القناة المسمومة كعادتها والتى تضع السم فى أخبارها ودائما وبالصدفة تغطى كل تحركات الإرهابيين وتكون مصاحبة لهم فى العمليات والتحركات والتفجيرات والذبح والحرق لحظة بلحظة بالإضافة لتضخيمها الأحداث وفبركة فيديوهات وإذاعتها للشائعات كى تبث الرعب والخوف واليأس فى قلب الشعب والعالم بأن الدواعش وكل من هم على شاكلتهم أقوياء فرضوا السيطرة على الأرض ولن يقدر عليهم أحد وقد عاصرنا ذلك بأنفسنا فى الأحداث التى مررنا بها ودليل على ذلك نجد وكالة سبوتنيك الدولية الروسية تذيع تصريح بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من الخلايا النائمة مع مجموعة أخرى تسللت إلى أحد أحياء مدينة حلب الغربية (حلب الجديدة- جمعية الزهراء) وقاموا بتصوير فيديوهات وصور وبث إشاعات للإيحاء بأن المجموعات "الإرهابية" المسلحة سيطرت على أجزاء كبيرة من أحياء المدينة، حقا ما أشبه اليوم بالبارحة ولقد اتخذتها قاعدة وأنصح بها الجميع لو اختلط عليك الأمر ولم تعرف التوجه الصحيح فأنظر إلى توجه تلك القناة ولتكن مع الاتجاه المعاكس لها ومع الطرف الآخر وسيكون ذلك هو الأمر الصحيح، ولكى نتأكد جميعنا أن الكيان المحتل هو من وراء تلك الأحداث جميعها وهو من يقوم بتحريك الأذرع الشيطانية له لتحقيق توسعاته وانتشاره وفرض سيطرته نتفاجأ بتصريح رئيس هيئة أركان الجيش الذى انتهت ولايته "غادى إيزنكوت" فى مقابلة مع صحيفة "صنداى تايمز"البريطانية: إن إسرائيل قامت بتزويد مجموعات المعارضة السورية بأسلحة خفيفة للدفاع عن النفس بالإضافة للأنباء العاجلة بأن إسرائيل بدأت فى مساعدة قوات المعارضة الإرهابية الذين يتحركون بشكل مباشر نحو حلب حيث يقال إن العشرات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية بما فى ذلك أجهزة النداء (البيجر) وأجهزة الإتصال اللاسلكى انفجرت بين أفراد الجيش السورى وهذا يفسر سبب الفوضى المنتشرة بين أفراد جيش سوريا الوطني، وبالقطع ذلك ماحدث منذ فترة قريبة مع قادة (حزب الله) فى العملية النوعية التى قام بها الكيان واستهدفتهم للتخلص من العناصر التى تستخدمهم كأذرع لها دائما ولكنهم أصبحوا كروتا محروقة فكان يجب التخلص منهم، ويخرج (إيدى كوهين) قائلا: نشجع جبهة النصرة فى سوريا بحربها ضد ذيول إيران كما نشجع ذيول إيران فى حربهم ضد جبهة النصرة أى إنه يساند القوات الإرهابية المسلحة السورية ويساند فى نفس الوقت قوات الجيش السوري، هل تأكدتم كيف يفكر الصهاينة الملاعين؟ يريدون أن تشتعل سوريا وتدمر المنطقة، حتى يتمكنوا من احتلالها بعد ذلك بمنتهى السهولة وفى نفس سياق المسرحية الهزلية الخادعة يعلن المرصد السورى المعارض: إن المعارضة الإرهابية الديمقراطية المدنية المفخخة قد جهزت ١٥٠ انتحاريا سلميا لاستخدامهم فى معركة حلب، ويصرح جيش الإحتلال الإسرائيلى: قمنا بتنفيذ ضربة جوية للمعابر بين لبنان وسوريا كى تكون الكماشة التى صنعتها إسرائيل تصل إلى الحدود الأردنية.

كل تلك الاحداث المفزعة كانت فى خلال ٤٨ ساعة وظهور الدواعش للساحة بعد اختفائهم لفترة طويلة لدرجة إنهم لم يظهروا فى تأجج الأحداث ٧ اكتوبر ٢٠٢٣ ليدافعوا عن فلسطين والمسجد الأقصى وغزة ومن الواضح أن المنطقة إلى مخطط التقسيم وتكوين خريطة الشرق الأوسط الجديد (حدود الدم)، وذلك قبل مجيء ترامب فى ٢٠ يناير القادم، والذى وعد فى برنامجه الانتخابى إن الحروب ستتوقف وبالتالى تتسارع الأحداث والتنفيذ قبل مجيئه ليبقى الوضع كما هو عليه وقت استلامه الحكم.

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل هناك خطر على مصر؟ هل هناك داعى للقلق؟ والإجابة أن استقرار المنطقة وأمنها هدف دائم لمصر وسوريا تعتبر إمتداد للأمن القومى المصرى وموقفها محدد أنها لا تتعامل مع ميليشيات مسلحة أو تدعمها وإنها مع النظام الرسمى والمؤسسات الوطنية والأجهزة وتأكيدا على ذلك فقد قام وزير الخارجية المصرى بالاتصال هاتفيا بنظيره السورى، مؤكدا موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية ويؤكد على أهمية دور المؤسسات الوطنية السورية فى تحقيق الإستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة، وأعتقد بذلك قد أعلنت مصر موقفها الواضح والصريح من مجريات الأحداث وبعد تصريح المتحدث العسكرى المصرى وفى نفس اليوم أدلى بتصريحات أخرى فيها تأكيدات صريحة وقاطعة:

-أكد على الإستعداد لمواجهة أى تطورات قد تطرأ على الصعيدين الإقليمى والدولى، وأن القوات المسلحة تعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضمان تأمين البلاد والتصدى لأى تهديدات لأمننا القومى

- أشار إلى أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بأى تهديد لسيادة الدولة أو استقرارها، وأن كل خطوة نخطوها يتم دراستها بعناية وبشكل علمى

- أكد أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة على كل الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت واحد إلا أنها ستبقى فى أمن وأمان بحفظ الله تعالى، مضيفًا أن القوات المسلحة تُمثل جيشًا وطنيًا شريفًا يدافع عن أراضى بلاده بفداء وروح عالية، ولا يعتدى على أراضى الآخرين

-أكد أن إنشاء القواعد العسكرية هو جزء من إستراتيجية التطوير التى تبنتها القوات المسلحة وطبقًا لرؤية حكيمة من القيادة السياسية لاستكمال مسيرة تطوير القوات المسلحة لتكون قادرة على مواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة وتعكس مسئولية القيادة العامة للقوات المسلحة الشاملة لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

وتلك إجابة شافية قاطعة للعالم أجمع وللشعب المصرى ويثبت إننا جميعا وقت الخطر يد واحدة وروح واحدة وإرادة من حديد جاهزون على وضعية الاستعداد.

وخلى السلاح صاحى.. تمام سلاح يا أفندم